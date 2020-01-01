Лукашенко рассчитывает на достижение в ближайшем будущем ощутимых результатов в углублении торговой кооперации с Кубой

Минск, 1 января. Александр Лукашенко "от имени белорусского народа и себя лично" поздравил президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и народ этой страны с Днем освобождения.

"Республика Куба продолжает с достоинством отстаивать интересы своих граждан, осуществлять важные политические преобразования и совершенствовать национальную экономическую систему", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко "подтвердил готовность Беларуси и в дальнейшем оказывать поддержку Острову Свободы на международных площадках, расширять кооперацию с Гаваной во всех сферах взаимного интереса, обмениваться передовыми научными разработками и опытом".

"Ваш официальный визит в Республику Беларусь, который состоялся в октябре 2019 года, открыл новые перспективы для углубления белорусско-кубинского стратегического партнерства. Убежден, что совместными усилиями мы сможем вывести торгово-экономическое сотрудничество на уровень, который соответствовал бы потенциалу наших стран", — написал Лукашенко.

Он также направил поздравительное послание первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро Русу. "Белорусский народ гордится дружбой с героическим народом Кубы, который, оставаясь верным своим идеалам, неустанно работает для процветания Родины и защиты ее суверенитета", — говорится в поздравлении. Лукашенко рассчитывает на "достижение в ближайшем будущем ощутимых результатов в углублении торговой кооперации, расширении контактов в науке, образовании и других сферах".