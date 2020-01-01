Скорректированы условия досрочного использования семейного капитала

Минск, 1 января. С 1 января 2020 года средства программы "Семейный капитал" можно использовать досрочно не только на оплату медицинских услуг, и начисляться он будет в белорусских рублях. Это установлено указом президента от 18 сентября 2019 года № 345 "О семейном капитале".

Документ продлевает срок действия программы семейного капитала еще на пять лет — с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Теперь формирование семейного капитала будет осуществляться в белорусских рублях, а не в долларах, как раньше, с базовым размером на 1 января 2020 года 22,5 тыс. рублей. При этом для сохранения покупательной способности размер семейного капитала будет ежегодно индексироваться в зависимости от темпов роста потребительских цен.

Досрочно, то есть до исполнения ребенку 18 лет, средства семейного капитала теперь можно использовать на улучшение жилищных условий многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; получение услуг в сфере образования (для оплаты обучения при получении членами семьи среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях образования), а также на оплату медицинских услуг. Право на досрочное использование средств по указанным направлениям распространяется и на многодетные семьи, которым семейный капитал назначен ранее, по программе 2015—2019 годов.

Порядок и конкретные цели использования средств семейного капитала, а также порядок и условия их досрочного использования устанавливаются Советом министров.

Право на назначение семейного капитала имеют граждане Беларуси при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей, если с учетом родившегося (усыновленного, удочеренного) ребенка в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет.

Назначение семейного капитала осуществляется при обращении в местные исполнительные и распорядительные органы. Право на обращение за назначением семейного капитала может быть реализовано в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего и последующих детей, а право на распоряжение средствами семейного капитала — по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с появлением которого семья приобрела право на семейный капитал.

После истечения 18 лет с даты рождения ребенка средства семейного капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери.

Эти средства размещаются во вклады (депозиты) "Семейный капитал" в "Беларусбанке".