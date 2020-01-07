Православные празднуют Рождество

Минск, 7 января. Православные верующие празднуют Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Беларуси прошли торжественные богослужения.

В рождественском послании митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, отметил: "Наша христианская миссия — творить добро не от случая к случаю, но регулярно и постоянно. В наших силах, с помощью Божией, совершать добрые дела каждый день".

"Господь призывает всех нас творить добро по мере наших возможностей и помнить, что есть такие добрые дела, к которым призваны все христиане. Это искреннее прощение нанесенных нам обид и молитва за наших ближних, сердечное сострадание к нуждающимся и молитвенное воздыхание к Богу о тех, кому мы не можем помочь физически", — говорится в послании.

"Если мы будем проявлять больше терпения, чуткости, внимания, уважения друг ко другу, если будем прощать и молиться друг за друга, то мир, в котором мы живем, станет лучше. Если мы хотим изменить и направить общество к добру, святости и правде, то нам следует начать этот процесс с самих себя, с преображения наших душ светом Евангельских заповедей", — отмечает в рождественском послании глава Белорусской православной церкви.

По данным Института социологии Национальной академии наук, около 80% всех верующих в Беларуси считают себя православными христианами. Белорусский экзархат РПЦ оценивает число прихожан примерно в 4 млн. Православная церковь в Беларуси представлена полутора тысячами приходов в 15 епархиях. Четыре из них — Минская, Молодечненская, Борисовская и Слуцкая — объединены в Минскую митрополию. Священников готовят Минская духовная академия, духовные семинарии в Минске и Витебске, а также духовные училища (Минск, Слоним). В стране действуют более тысячи православных храмов.