Сегодня Беларусь и ЕС планируют подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии (дополнено)

Минск, 8 января. Беларусь и Евросоюз 8 января в Брюсселе планируют подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии. Церемония подписания указана в расписании телевизионного информационного сервиса ЕС (Europe by Satellite).

В расписании указано только подписание соглашения по реадмиссии, но в представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН уточнили, что будут подписаны оба соглашения.

В церемонии подписания примут участие Давор Божинович — заместитель премьер-министра Хорватии, которая с 1 января председательствует в ЕС, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Переговоры о заключении соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии ЕС и Беларусь вели с 2014 года.

19 декабря минувшего года пресс-служба Европейской службы внешних действий (ЕСВД) сообщила, что ЕС предложил Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии в январе в Брюсселе. В сообщении отмечалось, что 2 февраля 2020 года вступит в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, который предусматривает в том числе повышение визового сбора за шенгенскую визу с нынешних 60 евро до 80. "Тем не менее ЕС отметил, что такое увеличение стоимости будет временным до момента вступления в силу соглашения об упрощении визового режима. После этого визовый сбор для всех граждан Беларуси автоматически снизится с 80 до 35 евро", — сообщала пресс-служба ЕСВД.

Обновленный Визовый кодекс предусматривает увеличение числа категорий граждан, которые смогут получить шенгенскую визу бесплатно, а также возможность для получения многократных шенгенских виз с более продолжительным сроком действия (до пяти лет) для законопослушных путешественников.

20 декабря пресс-секретарь МИД Беларуси призвал Евросоюз "заморозить" стоимость шенгенских виз для белорусов до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима. "Мы полностью готовы подписывать эти соглашения с 18 сентября 2019 года, с момента издания соответствующих указов президента Беларуси. Готовы до конца еще этого года, сегодня, завтра и в любой другой день, включая выходные и праздничные. Мы заинтересованы сделать это как можно быстрее. Если речь о январе, то начиная с 3 числа. При этом хоть в Минске, хоть в Брюсселе. Важен результат, а не техническая сторона дела", — сказал Анатолий Глаз.



При этом он подчеркнул, что европейские партнеры "три месяца не смогли завершить свои процедуры и озвучили предложение сделать это в январе следующего года". "Что стало причиной столь долгой внутренней работы, будет корректнее спросить у них. Консультации с европейцами по согласованию даты и формата процедуры подписания уже идут", — добавил Глаз.

Он также отметил, что после подписания оба соглашения должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и Европарламентом. Документы вступят в силу в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами указанных процедур.

"Поэтому уже сейчас очевидно, что при подписании в предложенные ЕС сроки соглашения не вступят в силу до начала действия нового Визового кодекса ЕС, который предусматривает повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро (2 февраля 2020 года). То есть, как минимум несколько месяцев белорусские граждане будут вынуждены платить за шенгенскую визу не 35, а 80 евро, — сказал Глаз. — Мы живем не на Луне и получаем зарплату в белорусских рублях. Поэтому прекрасно понимаем, что означает данная сумма для граждан нашей страны, которые находятся на первом месте в мире по количеству выданных шенгенских виз".

В этой связи МИД призвал европейскую сторону "изыскать возможность принятия ею политического или юридического решения для того, чтобы не повышать, "заморозить", тарифы за выдачу шенгенских виз белорусским гражданам после начала применения нового Визового кодекса ЕС вплоть до вступления в силу соглашения между Беларусью и ЕС об упрощении выдачи виз".