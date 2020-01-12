Лукашенко: Убежден, что белорусскому народу под силу преодолеть все трудности, главное — не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути
Минск, 12 января. Александр Лукашенко "убежден, что белорусскому народу под силу преодолеть все трудности". Об этом он заявил вечером 11 января на приеме от имени президента Беларуси в канун старого Нового года.
"Главное — не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути,— цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Нас много, но Беларусь у нас одна. И эта простая истина лежит в основе государственного суверенитета и независимости страны".
"Сегодня мы сравниваем мир вокруг нас с океаном, который бесконечно в последнее время штормит. Беларусь в нем хоть и не самый большой, может быть, и небольшой, но довольно крепкий корабль, который мы должны сохранить", — отметил он.
По словам Лукашенко, "еще буквально вчера белорусы подводили итоги уходящего года, а сегодня уже 2020-й начинает разбег, погружая в водоворот событий, дел, фактов и мнений". "Он будет по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем. Надо только, как и прежде, ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое. В противном случае отстанем. А сплоченность, наша любовь к Родине многократно приумножат наши силы для новых достижений", — заявил он.
Глава государства напомнил, что "прием в канун старого Нового года стал хорошей традицией, у нее есть своя история". "Мы всегда вспоминаем, что изначально это была встреча с журналистами. Но со временем круг гостей нашего праздничного вечера становился больше. Неизменным оставалось одно: приглашение на новогодний прием — это своеобразный подарок для тех, кто в минувшем году был на высоте профессионального успеха, кто искренне предан стране и нашему народу", —-отметил он.
По словам Лукашенко, на приеме собрались учителя и врачи, деятели культуры и искусства, ученые и государственные служащие, представители силового блока и общественных организаций, журналисты, спортсмены. "Приятно видеть знакомые лица. Хочу поприветствовать и тех, кто впервые приглашен на этот праздник. Рад в теплой и неформальной обстановке еще раз поздравить всех с наступившим Новым годом, с Рождеством, поблагодарить за личные достижения, которые уже стали нашей общей историей", — отметил он.
Обращаясь к приглашенным, Лукашенко отметил, что их "авторитет и высокие результаты являются ярким примером для всего общества". "Именно вам, единомышленникам с твердой государственной позицией и пониманием глобальных процессов развития современного мира, предстоит стать истинными лидерами мнений", — заявил он.
"Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы, в том числе в информационном пространстве. Это задача государственного масштаба. И вам ее решать, противопоставляя свои глубокие знания, мудрость, аналитический ум примитивным суждениям и порой откровенным спекуляциям", — сказал Лукашенко.
Во время приема глава государства вручил орден Почета председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову, руководителю Брестского облисполкома Анатолию Лису и председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку. Медалью Франциска Скорины награждена артистка Национального академического театра имени Янки Купалы Валентина Гарцуева. Диплом о присвоении почетного звания "Заслуженный артист Республики Беларусь" вручен артистке Купаловского театра Юлии Шпилевской. Ряду представителей госСМИ объявлена благодарность.