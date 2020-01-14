Лукашенко одобрил проект указа об ограничении рентабельности застройщикам, возводящим жилье за счет средств граждан

Минск, 14 января. Александр Лукашенко одобрил проект указа, согласно которому при строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам установят предельную рентабельность не выше 5%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев по итогам прошедшего 14 января совещания официального лидера с руководством правительства.

"Главой государства поддержан проект указа, — цитирует Кухарева пресс-служба Совмина. — В этом указе предлагается застройщикам, которые строят жилье с привлечением средств граждан, установить предельную рентабельность не выше 5%. Также предлагается, что в случае, если застройщик будет строить жилье за счет собственных средств и затем его реализовывать гражданам, то эта норма распространяться не будет. Кроме того, эта норма не будет распространяться на строительство жилья для юридических лиц".

По словам чиновника, эта норма также не будет распространяться на инвестиционные договоры, которые были заключены ранее или в течение полугода после принятия указа.

Кухарев подчеркнул, что принятие указа и реализация заложенных в нем подходов позволят снизить стоимость жилья для всех категорий граждан. Сейчас жилье с пятипроцентным ограничением рентабельности строится в рамках господдержки для нуждающихся. "А сейчас этот нормативный акт распространится на все категории граждан", — отметил заместитель премьер-министра.

Отвечая на вопрос, насколько обоснованно ограничение именно в 5%, Кухарев заявил, что необходимые расчеты были проведены, подобный опыт уже использовался в том числе при строительстве коммерческого жилья.

По его словам, на качестве работ не будет экономии. Кухарев пояснил, что строительство так или иначе будет проводиться в рамках цен и расходов, которые закладываются в сметную стоимость квадратного метра. "Поэтому строительные организации здесь ни в коем случае не пострадают. Вопрос состоит в том, чтобы ограничивать именно прибыль застройщика — разницу между стоимостью и ценой при продаже квадратного метра", — отметил вице-премьер.

Кухарев сообщил, что в настоящее время средняя стоимость продажи квадратного метра составляет 2.078 рублей. "Но она в различном диапазоне. Допустим, в Гродненской области стоимость продажи составляет 1,2 тыс., в Минске — 2,7 тыс.", — сказал он.

На совещании Лукашенко заявил, что строительство жилья будет отдано организациям, готовым строить с меньшими затратами и с более низкими ценами. Он привел в пример опыт Завода эффективных промышленных конструкций, который показал, что застройщик может успешно развиваться и при рентабельности 5%.

"У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье (они просто рвутся в эту сферу), все стали как минимум долларовыми миллионерами. Быстро, в возрасте от 25 до 40 лет. Все, кто серьезно занимался этим строительством. Спрашивается, откуда такая прыть? Даже Америка не знала таких темпов, — сказал Лукашенко. — Спрашивается, откуда так быстро разбогатели эти люди? Слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет. Надо богатеть за свой труд. А не ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально".