Визит Лукашенко в Латвию может состояться 3 апреля

Минск, 16 января. Визит Александра Лукашенко в Латвию может состояться 3 апреля. Об этом стало известно в ходе его встречи 16 января в Минске с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

"Ведется много подготовительной работы по организации вашего визита в Латвию. С нашей стороны может быть дата 3 апреля. Если, конечно, это удобно также и вашей стороне, то мы будем очень рады видеть вас", — цитирует латвийского премьера пресс-служба президента Беларуси.

Кариньш рассчитывает, что в белорусскую делегацию также войдут представители бизнес-сообщества, чтобы стороны смогли обсудить не только политическое, но и экономическое сотрудничество.

По его словам, Латвия заинтересована развивать хорошие отношения с Беларусью. "Для нас важно видеть независимую, стабильную и процветающую Беларусь", — заявил премьер-министр.

Лукашенко отметил, что белорусская сторона серьезно готовится к его визиту в Латвию. "Спасибо всем вам и вашим коллегам за приглашение посетить эту дружественную нам страну. Ваш визит в Минск я рассматриваю как серьезный этап подготовки договоренностей, которые могут быть окончательно утверждены во время моего приезда в Ригу", — сказал официальный белорусский лидер.

Он предложил "серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией". Лукашенко подчеркнул, что еще во времена Советского Союза экономические связи двух стран были очень сильными, "однако многое утеряно за последние годы". "Мне действительно приятно видеть вас с вашими коллегами в Минске. Очень надеюсь, что для вас это не чужой город, точно так, как для меня столица нашей дружественной Латвии. Как бы там ни было, что бы мы ни говорили или кто-то, все-таки мы были частью некогда большой страны. У нас были не просто дружеские, а близкие отношения. Наши экономические связи были очень сильны, — отметил он. — Многое мы утеряли за последние годы. Но важно не столько смотреть назад, сколько обращать свое внимание и взор вперед. И в этом плане наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией".

"В отличие от других балтийских государств, фон хороший сотрудничества между нашими странами. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более что от его расширения мы видим большую выгоду (если говорить об экономике) как для Латвии, так и для Беларуси", — подчеркнул Лукашенко.

Он заявил о готовности ответить на любые вопросы и предложил премьер-министру откровенно обсудить все интересующие темы. "Надо обсудить все вопросы, чтобы мы четко, искренне, откровенно шли на сотрудничество друг с другом. Чтобы потом не упрекать один другого и не преодолевать барьеры, которые мы можем создать в случае, если мы не договоримся, не обсудим те или иные проблемы сегодня", — сказал Лукашенко.