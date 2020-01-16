Румас обсудил с послом России вопросы двустороннего сотрудничества с учетом новых назначений в российском правительстве

Минск, 16 января. 16 января состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с учетом новых назначений в российском правительстве", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

15 января президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию, в котором объявил о конституционной реформе в стране. В частности речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. Спустя несколько часов правительство Российской Федерации под руководством Дмитрия Медведева ушло в отставку.

В этот же день Путин предложил руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять должность председателя правительства. Заручившись согласием Мишустина, он внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму, сообщила пресс-служба Кремля. Также Путин подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева.

Госдума рассмотрит кандидатуру нового главы правительства 16 января. Перед пленарным заседанием Мишустин поочередно встречается со всеми четырьмя фракциями Госдумы.