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Дата распечатки: 16.01.2020 21:45
 
16.01.2020 21:12 Политика, Экономика

Румас пожелал Медведеву успехов на новой должности

Минск, 16 января. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 16 января провел телефонный разговор с Дмитрием Медведевым, который сложил с себя полномочия главы российского правительства и занял пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.

"В ходе разговора Сергей Румас поблагодарил Дмитрия Медведева за совместную плодотворную работу в должности председателя правительства Российской Федерации, а также отметил, что высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", — сообщила пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева на своей странице в "Фейсбуке".

Румас "выразил уверенность, что присущие Дмитрию Медведеву управленческий талант и политическая дальновидность будут и впредь служить решению актуальных задач, направленных на построение сильной и независимой России, а также укреплению понимания и доверия между нашими братскими народами".

Белорусский премьер-министр "от всей души пожелал Дмитрию Медведеву крепкого здоровья, благополучия, успехов на новом ответственном государственном посту".

БелаПАН.

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