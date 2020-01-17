По факту взрыва в брестском гаражном кооперативе возбуждено уголовное дело

Минск, 17 января. Следователи устанавливают обстоятельства взрыва в гаражном кооперативе в Бресте, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Взрыв произошел днем 16 января в одном из гаражей. Три человека получили телесные повреждения. Разрушены четыре гаража, повреждено иное имущество. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.

Заместитель прокурора Бреста возбудил дело по ст. 219 Уголовного кодекса (уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности), которое принял к производству следователь Брестского межрайонного отдела Следственного комитета.