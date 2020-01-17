Кочанова "не очень довольна" темпами модернизации "Нафтана"

Минск, 17 января. Спикер Совета Республики, бывшая глава Администрации президента Наталья Кочанова требует соблюдения сроков модернизации ОАО "Нафтан", в котором является председателем наблюдательного совета.

17 января она провела совещание по вопросам модернизации предприятия, где был рассмотрен ход исполнения поручений Александра Лукашенко "по реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство комплекса замедленного коксования". Строительно-монтажные работы в рамках проекта необходимо завершить в мае, а в августе на предприятии должны получить первую продукцию. "Я не очень довольна ходом реализации проекта, — приводит слова Кочановой пресс-служба СР НС. — Мы обязаны выполнить поручения главы государства, завершить работы в установленные сроки. Времени осталось мало".

Кочанова "обратила внимание на необходимость тесного взаимодействия заказчика и генподрядчика: вопросы по поставкам оборудования, обеспечению необходимого количества людей, задействованных в реализации проекта, должны решаться оперативно".

Спикер верхней палаты Национального собрания ознакомилась с ходом работ на строительной площадке. "Это очень важный инвестпроект, и он должен быть реализован качественно и в сроки", — сказала она.

"Нафтан", а также Мозырский нефтеперерабатывающий завод работают в условиях отсутствия поставок нефти из России с 1 января 2020 года. Контракты истекли в 2019 году, новые не подписаны из-за разногласий по ценам. На "Нафтан" поступает нефть благодаря соглашениям, заключенным с компаниями российского бизнесмена Михаила Гуцериева, который имеет тесные связи с белорусскими властями.