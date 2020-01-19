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Дата распечатки: 19.01.2020 18:21
 
19.01.2020 16:55 Общество

В Минске скончался один из основателей группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко

Минск, 19 января. В Минске 19 января на 46-м году жизни скончался один из основателей группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко.

В июне 2019 года Руслан Владыко получил тяжелую серьезную черепно-мозговую травму, после того как его избили в Минске. С тех пор он находился в коме.

Как сообщил в "Фейсбуке" бывший продюсер группы Евгений Колмыков, отпевание музыканта пройдет 21 января в церкви Николая Чудотворца в поселке Привольный Минского района (начало в 11.30). В этот же день в 13 часов состоятся похороны на кладбище деревни Обчак Минского района.

С 2014 года, с момента основания "Ляписа Трубецкого", Руслан Владыко был гитаристом, клавишником, автором песен и бэк-вокалистом группы.

БелаПАН.

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