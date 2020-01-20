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Дата распечатки: 20.01.2020 11:07
 
20.01.2020 10:08 Фото

Чемпионат по спортивному зимнему плаванию Minsk Open

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С 16 по 19 января в Минске прошел V открытый чемпионат Беларуси и города Минска по спортивному зимнему плаванию Minsk Open.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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