20.01.2020 10:08 Фото
Чемпионат по спортивному зимнему плаванию Minsk Open
С 16 по 19 января в Минске прошел V открытый чемпионат Беларуси и города Минска по спортивному зимнему плаванию Minsk Open.
С 16 по 19 января в Минске прошел V открытый чемпионат Беларуси и города Минска по спортивному зимнему плаванию Minsk Open.
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