Апостольский нунций: Одним из приоритетов для моего преемника станет рамочное соглашение между Беларусью и Ватиканом

Минск, 20 января. Одним из приоритетов для нового главы дипломатической миссии Святого престола в Минске станет подготовка к заключению рамочного соглашения между Беларусью и Ватиканом, заявил в эксклюзивном интервью БелаПАН апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер перед своим отъездом из Минска. Он покинул Беларусь 12 января после трехлетнего служения и отправился в Гондурас, где будет представлять интересы Ватикана.

Пинтер полагает, что такого рода межгосударственное соглашение способствовало бы решению многих проблем, с которыми сталкивается католический костел в Беларуси, будь то сложности в получении разрешений на строительство новых святынь, реституции храмов или необходимость получать разрешение на служение для иностранных священников.

"Помимо визита папы, вторым по значимости приоритетом для моего преемника будет решение вопроса о заключении — после стольких лет и усилий — того, что здесь называют конкордатом между Беларусью и Святым престолом, — сказал архиепископ. — Мы же официально именуем это рамочным соглашением. Сегодня мы не используем такую терминологию, поскольку цель конкордата, который Ватикан заключал с разными странами 100—150 лет назад, заключается в решении полного спектра проблем. Сегодня же мы должны быть реалистами, нужно обсуждать и решать реально существующие проблемы. После подписания такого соглашения, если будет необходимо, мы сможем дополнять его какими-то новыми приложениями или пересматривать его".

"Вот что мы хотели бы реализовать — рамочное соглашение между Республикой Беларусь и Святым престолом. Это было бы своего рода закрепленной на правовом уровне гарантией того, что католический костел может продолжать свою работу. Таким образом, наша цель — заключить подобное соглашение, которое могло бы помочь решить большинство из вышеупомянутых вопросов", — добавил Пинтер.

По его словам, работа над подготовкой этого соглашения началась более 10 лет назад, к ней неоднократно возвращались, но "по многим причинам этот процесс несколько раз останавливался".

"Во время моей работы в качестве нунция мы возобновили работу по его подготовке, но не в плане конкретного содержания этого документа. В последний раз, когда мы работали над ним, речь шла не о тексте, а о том, что за ним стоит, ведь прежде мы должны прийти к согласию по определенным условиям и основам. Это сейчас и происходит. После этого шага (я не хочу и не могу назвать, когда он будет сделан) нужно создать комиссию экспертов с участием представителей правительства и католического костела. Эта комиссия будет поэтапно работать над конкретными пунктами документа и сроками их исполнения. Естественно, это займет какое-то время, но я могу заверить, что благие намерения с обеих сторон присутствуют", — подчеркнул архиепископ Пинтер.

На пресс-конференции 20 декабря митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич также высказывал мнение, что подписание конкордата между Беларусью и Ватиканом могло бы устранить многие проблемы, с которыми сегодня сталкивается костел в Беларуси. Вопрос о подписании этого документа между Беларусью и Святым престолом поднимается давно, но, по словам католического иерарха, до сих пор "ничего нет и нет никаких подвижек".

"Возможно, не все у нас понимают, что такое конкордат, или соглашение между Беларусью и Ватиканом, — отметил Кондрусевич. — Беларусь — это субъект международного права. И Ватикан также субъект международного права, а не только центр католицизма, где находится руководство католического костела — папа, дикастерии, конгрегации, папские советы и так далее. Это тоже государство, у которого есть все те же самые атрибуты, что и у других государств. Таким образом, конкордат — это договор между двумя субъектами международного права. У нас очень часто ссылаются на соглашение между православной церковью и государством. Очень хорошо, что такое соглашение существует, поскольку оно дает церкви гораздо больше возможностей действовать, но это не то же самое, что конкордат".

"Договор между двумя субъектами международного права говорит не только об обязанностях, но и о правах, как католического костела в отношении государства, так и государства относительно костела. Я думаю, если бы такой договор был подписан, наверное, не было бы многих проблем, они решались бы совсем по-иному. У нас есть закон о свободе совести и вероисповедания, но международное право — выше него", — добавил католический иерарх.