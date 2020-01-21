Лукашенко проводит совещание по вопросам экспорта нефтепродуктов

Минск, 21 января. Александр Лукашенко 21 января проводит совещание по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, сообщил телеграм-канал "Пул первого".



"Экспорт нефтепродуктов, напомним, приостанавливался из-за отсутствия поставок сырой нефти из России. Чувствительная статья дохода в бюджет... Впрочем, вероятнее всего, говорить будут больше о стратегических задачах — с ростом цены на импорт нефти доходы от экспорта нефтепродуктов могут упасть", — отмечает близкий к главе государства телеграм-канал.



В настоящее время правительство занимается поиском альтернативных поставщиков нефти на фоне разногласий с Россией по ценам на сырье. Белорусские НПЗ пока не подписали долгосрочные контракты с крупными российскими поставщиками. Закупка сырья осуществляется по договоренности с нефтяными компаниями группы "Сафмар" близкого к Лукашенко российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В январе ожидается 750 тыс. тонн нефти, что составляет около половины сложившегося в последние годы месячного объема переработки.



Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают при минимальной загрузке. Экспорт нефтепродуктов и собственной нефти временно остановлен, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.