Лукашенко: Надо идти к тому, что 30—40% нефти мы будем покупать в России (дополнено)

Минск, 21 января. Беларуси надо диверсифицировать импорт нефти, чтобы поставлять с российского рынка 30—40% необходимых объемов. Об этом заявил Александр Лукашенко 21 января в Минске на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

Он отметил, что вопрос о дальнейшей работе нефтяного и нефтехимического комплексов необходимо рассмотреть в узком кругу специалистов. "В данном случае вопрос стоит в очередной раз о поставках нефти в Беларусь, в том числе с мировых рынков, не только из Российской Федерации, что мы уже и начали делать", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



"Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так, братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, — не важно, какую нефть, — по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика — Российскую Федерацию", — сказал глава государства.



"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти, — добавил он. — Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30—40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться".



Лукашенко подчеркнул, что самый важный вопрос — это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти. "Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать. Как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов. Это очень важный вопрос сегодня, и мы должны в этой непростой ситуации получить соответствующий эффект. Повышение продаж на экспорт нефтепродуктов, произведенных нашими заводами, — это большой ресурс", — отметил глава государства.



"Экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются, и мы это признаем. Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства, — заявил Лукашенко. — Но я вам уже говорил: эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет. В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов — решайте вопросы. Не можете — уходите".



Как сообщает пресс-служба, глава государства поставил перед участниками совещания ряд вопросов. "Они касаются прогнозов развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов на ближайшее время и среднесрочную перспективу, действий для упреждения возможных негативных тенденций, резервов по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов в складывающихся условиях", — говорится в сообщении.



Лукашенко также поинтересовался, как выполняется его требование об организации альтернативных российским поставок нефти. Он предупредил собравшихся о персональной ответственности за все предложения. "Даже если в должности не останутся, будут головой отвечать за принятые решения, — предупредил Лукашенко. — Поэтому никаких личных пристрастий, интересов — только государственные. Мы не космос изобретаем, не новые космические аппараты. Весь мир работает, примеров много. Берите любой из них и давайте в этом направлении действовать".



Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков на совещании отметил, что для обеспечения внутреннего рынка Беларуси хватило бы 80-процентной загрузки одного нефтеперерабатывающего завода. Он также сообщил, что страна экспортирует порядка 70% всех производимых нефтепродуктов.



Поиском альтернативных поставщиков нефти власти занимаются на фоне разногласий с Россией по ценам на сырье. Белорусские НПЗ до сих пор не подписали долгосрочные контракты с крупными российскими поставщиками. Закупка сырья осуществляется по договоренности с нефтяными компаниями группы "Сафмар" близкого к Лукашенко российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В январе ожидается 750 тыс. тонн нефти, что составляет около половины сложившегося в последние годы месячного объема переработки.



Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают при минимальной загрузке. Экспорт нефтепродуктов и собственной нефти временно остановлен, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.