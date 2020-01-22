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Дата распечатки: 22.01.2020 14:55
 
22.01.2020 13:17 Экономика, Финансы

Лукашенко продлил льготу по налогообложению ряду медицинских РНПЦ

Минск, 22 января. Александр Лукашенко 22 января внес изменения в указ № 467 от 20 декабря 2016 года "Об освобождении республиканских научно-практических центров от уплаты налога на прибыль".

Как сообщила пресс-служба главы государства, в соответствии с новым указом, № 22 от 22 января, предоставление льготы по налогу на прибыль продлевается до 31 декабря 2022 года для республиканских научно-практических центров, подчиненных Министерству здравоохранения и финансируемых за счет средств республиканского бюджета, а также для Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

"Указанные центры являются головными организациями в структуре оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи населению Беларуси, вносят существенный вклад в снижение заболеваемости и смертности, развитие науки и информатизацию здравоохранения, — отмечается в сообщении. — Сохранение налоговой льготы позволит и дальше укреплять материально-техническую базу республиканских научно-практических центров, своевременно обновлять медицинское оборудование, развивать наукоемкие медицинские технологии, даст возможность поддерживать качество медицинских услуг на высоком уровне".

Лукашенко также подписал распоряжение о финансировании приобретения медицинского оборудования. Документ предусматривает направить образовавшиеся на 1 января 2020 года остатки средств инновационного фонда Минского облисполкома в сумме 20 млн рублей на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для дооснащения и переоснащения государственных учреждений здравоохранения Минской области.

Марина Носова, БелаПАН.

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