МАРТ: Возникающие вопросы на рынке услуг такси необходимо решать цивилизованно и открыто

Минск, 22 января. Возникающие вопросы на рынке услуг такси необходимо решать цивилизованно и открыто. Об этом было заявлено 21 января в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли на рабочей встрече по проблемным вопросам автомобильных перевозок такси при участии представителей Минтранса, ассоциаций перевозчиков и диспетчерских служб такси, сообщила пресс-служба МАРТ.

На встрече присутствовали представители ООО "Арцингер и партнеры" ("Яндекс/Uber"), ООО "КОРИС-ГУАРД" (такси "Столица 135"), ООО "Такси Нэкст" (Nextapp), ООО "Такси Алмаз 7788" (такси "Алмаз 7788"), РОО "Белорусский союз транспортников", ООО "Прозвонок" (служба такси 7220), ООО "ПроБелТа" (служба такси 7330), транспортной ассоциации "Столичное такси", Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров "АППП", ООО "Такси Лайм" ("Лайм такси"), ООО "Такси Бавария" (такси Bavaria), ООО "АвтоЮрлайн" (служба такси 152), ЧП "Айкью Аренда" (IQ Taxi), ООО "Такси Фо Ю" (служба 184 "ЕвроТакси").

Поводом для встречи стало опубликование 20 января в ряде СМИ статей о требовании водителей такси повысить стоимость поездок на 5 копеек за километр. По мнению заявителей, некоторые участники рынка демпингуют, несмотря на рост затрат. Таксисты угрожали 31 января блокировать работу диспетчерских служб.

"Всеми участниками встречи было высказано мнение о том, что ряд предложений, высказанных в обращении водителей такси, являются неприемлемыми. Было отмечено, что все возникающие вопросы необходимо решать цивилизованно и открыто", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, сообщил МАРТ, проблемы функционирования рынка услуг такси уже рассматриваются. В 2019 году была создана рабочая группа по вопросам развития конкуренции на рынке перевозок пассажиров автомобилями такси, в состав которой входят представители МАРТ, Минтранса, МНС, ассоциаций ряда автоперевозчиков, диспетчерских служб. 26 ноября минувшего года заместитель премьер-министра Владимир Кухарев утвердил комплексный план мер по наведению порядка в сфере автомобильных перевозок пассажиров.

В ближайшее время МАРТ и Минтранс с приглашением представителей всех заинтересованных участников рынка проведут очередное заседание рабочей группы, в ходе которого планируется рассмотреть поднятые в обращении вопросы, сообщает министерство.