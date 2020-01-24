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Дата распечатки: 24.01.2020 12:40
 
24.01.2020 11:40 Общество, Политика

Суды над участниками акции в защиту независимости Беларуси продолжаются, общая сумма штрафов превысила 54 тысячи долларов

Минск, 24 января. По состоянию на 23 января общая сумма штрафов, полученных участниками акции в защиту независимости Беларуси, превысила 54 тысячи долларов (114.777,5 рубля), сообщает правозащитный сайт spring96.org.

В декабре—январе состоялось более 150 судебных заседаний, 11 человек осуждены в общей сложности на 285 суток ареста.

Суды над оппозиционными политиками и общественными активистами продолжаются в разных городах.

Так, в суде Московского района Минска сегодня судят активистку неформального объединения "Молодежный блок", экс-кандидата в депутаты Палаты представителей Алану Гебремариам и священника Виктора Ковалькова (отец Викентий). В суде Партизанского района планируют рассматривать административное дело активиста движения солидарности "Разам" Вячеслава Сивчика.

Суды 24 января пройдут также в Витебске, Полоцке, Новополоцке — активистов будут судить за акцию, которая состоялась 4 января в Полоцке.

Административные процессы продолжатся на следующей неделе, с 27 по 30 января.

Сбор денег в помощь осужденным участникам акций против интеграции с Россией объявила гражданская инициатива BY_Help.

БелаПАН.

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