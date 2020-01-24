Лукашенко: Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России

Минск, 24 января. Во время общения с коллективом завода газетной бумаги 24 января в Шклове (Могилевская область) Александр Лукашенко вновь подчеркнул незыблемость суверенитета и независимости Беларуси.

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

"В переговорах с президентом [России] я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения", — считает белорусский руководитель.

"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", — заявил официальный лидер.

"Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что "это не значит взять все, что есть в России и Беларуси, сложить и пополам поделить". "Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся", — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства считает, что "переживать нечего, у Беларуси отличные отношения со многими государствами". Например, ведутся поставки большого количества продукции на китайский рынок.

"Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (Россия. — БелаПАН.) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя", — заявил Лукашенко.

"Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные, дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет", — сказал он.

20 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге состоялся очередной раунд переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко о дорожных картах так называемой "углубленной интеграции" в рамках Союзного государства Беларуси и России. Стороны не урегулировали вопросы в сфере газа, нефти, налогов и создания наднациональных органов.