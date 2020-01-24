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Дата распечатки: 24.01.2020 21:49
 
24.01.2020 21:16 Экономика, Общество

В 2019 году объем жилищного строительства вырос на 2,4% до 4,1 млн кв. метров

Минск, 24 января. В 2019 году организации всех форм собственности построили 46,9 тыс. квартир, следует из данных Белстата.

Введено в эксплуатацию 4 млн 61,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 2,4% больше, чем в 2018 году. В декабре построено 844,9 тыс. кв. м, что на 4,5% меньше, чем в декабре 2018 года, и в 2,5 раза больше, чем в ноябре 2019-го. 

Для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 млн 619,1 тыс. кв. м, или 39,9% общей площади. 

С использованием господдержки построено 1 млн 165 тыс. кв. м (на 16,6% больше, чем в 2018 году). 

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 млн 327,3 тыс. кв. м общей площади жилья, или 32,7% общего ввода в стране. 

В 2019 году планировалось построить 4 млн кв. м жилья, в том числе с господдержкой — 1 млн 60 тыс. кв. м, из них для многодетных семей — 960 тыс., социального жилья — 47,3 тыс., арендного — 135,25 тыс., индивидуального — 1 млн 750 тыс. кв. м.

В 2020 году планируется построить 4 млн кв. м жилья, в том числе в Брестской области — 650 тыс., Витебской — 335 тыс., Гомельской — 485 тыс., Гродненской — 415 тыс., Минской — 1 млн 120 тыс., Могилевской — 365 тыс., Минске — 630 тыс. кв. м; в том числе для нуждающихся в улучшении жилищных условий — 1 млн 460 тыс. кв. м.

Индивидуальных домов планируется построить 1 млн 600 тыс. кв. м, арендного жилья — 135 тыс., социального — 20,12 тыс. кв. м.

14 января Александр Лукашенко одобрил проект указа, согласно которому при строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам установят предельную рентабельность не выше 5%.

Марина Носова, БелаПАН.

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