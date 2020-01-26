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Дата распечатки: 26.01.2020 16:31
 
26.01.2020 15:57 Политика

Лукашенко поздравил президента Индии с Днем Республики

Минск, 26 января. Александр Лукашенко поздравил президента Индии Рама Натха Ковинда с национальным праздником — Днем Республики.

"Белорусско-индийские отношения постепенно наполняются новыми направлениями и проектами в разных отраслях экономики и гуманитарного сотрудничества", — отмечается в поздравительной телеграмме, текст которой размещен на сайте президента Беларуси.

"Надеюсь, что связи между Минском и Нью-Дели будут динамично расширяться и способствовать процветанию наших стран", — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал коллеге "крепкого здоровья и успехов, а народу Индии — мира и благополучия".

БелаПАН.

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