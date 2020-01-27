Оппозиция начала процедуру выбора единого кандидата

Минск, 27 января. Лидеры пяти оппозиционных партий 27 января на пресс-конференции в Минске объявили о начале процедуры выбора единого кандидата в президенты Беларуси.

О том, как будет проходить политическая кампания, рассказали представители Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Объединенной гражданской партии, движения "За Свободу", оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия", Партии БНФ.

"Это первый этап возвращения свободных выборов в Беларусь. Они позволяют привлечь граждан. Мы не ограничиваем участие активистами, членами партий. Наша задача — привлечь как можно больше людей", — заявил председатель ОГП Николай Козлов.

Процедура предполагает применение рейтинговой системы. Потенциально кандидат может набрать 100 баллов. Первые 10 баллов будут распределены между партиями. 30 баллов можно получить во время интернет-голосования, 30 — во время голосования в регионах, 30 — на Конгрессе демократических сил.

Как заявил председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов, принять участие в выборах сможет представитель партии, имеющий решение руководящего органа, либо обычный гражданин, собравший 200 подписей. Все участники также обязаны уплатить взнос в эквиваленте 500 евро — эти деньги пойдут на организацию процедуры выборов.

15 января началось создание штаба праймериз. Этот процесс планируется завершить к 2 февраля. С 3 по 16 февраля будут принимать заявки желающих участвовать в процедуре выборов единого кандидата, с 16 февраля по 3 марта будет проведен анализ поданных заявок. Список претендентов планируется огласить 4 марта.

С 4 марта по 30 апреля состоится интернет-голосование, с 4 марта по 14 мая — праймериз в регионах.

Окончательно кандидат будет определен на Конгрессе демократических сил, который намечено провести в период с 15 по 30 мая.

"В поездках по регионам мы планируем объехать до 80 городов, в каждом пункте будет проходить голосование. Бюллетени будут особого формата, каждый желающий должен оставить паспортные данные", — сказал Козлов.

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