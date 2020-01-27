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Дата распечатки: 27.01.2020 21:31
 
27.01.2020 19:53 Общество

Реальный размер пенсий в декабре 2019 года снизился на 0,6%

Минск, 27 января. В декабре 2019 года по сравнению с ноябрем реальный размер пенсий (с учетом инфляции) снизился на 0,6%, за последние 12 месяцев — вырос на 8,1%, свидетельствуют данные Белстата.

В январе 2019 года реальный размер пенсий снизился на 0,9% к предыдущему месяцу, в феврале — на 1,1%, марте — на 0,4%, апреле — на 0,04%. В мае он вырос на 5,8%, в июне — на 0,1%. В июле размер пенсий уменьшился на 0,2%, в августе — вырос на 6,9%. В сентябре он снизился на 0,5%, в октябре — также на 0,5%, в ноябре — на 0,3%.

В органах по труду, занятости и социальной защите в декабре 2019 года на учете состояло 2 млн 531,9 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 431,3 рубля, что в 2,4 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и достигло 34,8% средней зарплаты.

Средний размер пенсии по возрасту в декабре 2019 года составил 445,9 рубля (на 0,4 рубля меньше, чем в ноябре), по инвалидности — 388,3 рубля (-0,2 рубля), по случаю потери кормильца — 291,4 (-0,3), социальной пенсии — 215,1 (-0,1).

 

Марина Носова, БелаПАН.

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