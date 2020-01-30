Лукашенко: "Атлант" меня давно напрягал, а МЗКТ надо сохранить

Минск, 30 января. Александр Лукашенко прокомментировал 30 января свое решение о назначении новых руководителей ЗАО "Атлант" и Минского завода колесных тягачей.

Генеральным директором ЗАО "Атлант" — директором Минского завода холодильников станет Дмитрий Соколовский.

"Атлант" меня давно напрягал, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Когда я получил информацию, что у вас с финансами несладко (а вы ведь занимались финансами), я понял, что, наверное, с "Атлантом" надо что-то делать. Я хочу, чтобы вы понимали: "Атлант" — это государственное предприятие, кому бы вы там эти акции ни раздавали".

Глава государства отметил, что его путь во Дворец Независимости лежит мимо этого завода, и когда он смотрит на предприятие, сразу вспоминает о всех недостатках. "На "Атланте" я побуду (я бывшему директору об этом говорил), и там мы посмотрим на вашу работу", — предупредил официальный лидер. Как заявил Лукашенко, он не примет разговоры о том, что предприятие не справляется с проблемами из-за большой конкуренции на рынках, ведь в таких условиях работает весь реальный сектор экономики в Беларуси.

"Мы как-то конкурировали раньше, а сегодня кое-кто руки опустил, в том числе и на "Атланте", — сказал Лукашенко. — Поэтому думайте, как мы будем выходить из существующего положения".

Как отметила пресс-служба, ушел на повышение заместитель главного инженера по подготовке производства Минского завода колесных тягачей Алексей Римашевский. Глава государства согласовал его назначение генеральным директором МЗКТ.

Лукашенко признался, что Минский завод колесных тягачей — одно из его любимых предприятий. В свое время предприятие оперативно исполнило его поручения по созданию машин, которые были нужны белорусской армии, а сегодня востребованы на международных рынках. "То есть потенциал и компетенции у ваших людей очень высокие. Я бы хотел, чтобы вы сохранили их. И я очень бы не хотел, чтобы вы когда-нибудь внесли мне предложения о приватизации этого предприятия, в том числе иностранцами, не важно, откуда они — с Востока или с Запада", — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что завод надо сохранить, и выразил надежду, что работа директора, который давно трудится на этом предприятии, будет нацелена именно на это. "Это как у нас сейчас в Беларуси: взять страну и сделать зависимой или куда-то там слить. Мы же не для этого, — сказал Лукашенко. — Поэтому я надеюсь, что ты понимаешь: завод надо сохранить".

По его словам, МЗКТ "научился конкурировать на международных рынках и сейчас производит такую продукцию, которую способны сделать еще две-три страны в мире".

"И мы должны выдержать конкуренцию. Все у нас должно быть лучше, чем у других. Тогда купят, — убежден глава государства. — Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам".