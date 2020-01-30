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Дата распечатки: 30.01.2020 18:26
 
30.01.2020 17:12 Общество, Безопасность

Лукашенко уволил в запас по возрасту начальника криминальной милиции

Минск, 30 января. Генерал-майор милиции Иван Подгурский освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел — начальника криминальной милиции. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 30 января, сообщила пресс-служба президента.

Подгурский уволен со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. На последней должности он работал с 15 декабря 2016 года. 27 января Подгурскому исполнилось 55 лет.

БелаПАН.

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Четверг, 30 Январь 2020, 18:26
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