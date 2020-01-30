Лукашенко уволил в запас по возрасту начальника криминальной милиции

Минск, 30 января. Генерал-майор милиции Иван Подгурский освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел — начальника криминальной милиции. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 30 января, сообщила пресс-служба президента.

Подгурский уволен со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. На последней должности он работал с 15 декабря 2016 года. 27 января Подгурскому исполнилось 55 лет.