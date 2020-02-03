Минск, 3 февраля. Ежегодно от лечения рака отказываются порядка 200 минчан, сообщил в интервью БелаПАН главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера (МГКОД) Виктор Кондратович.

По его словам, в 2019 году из-за отказа от лечения скончалось 2,3% общего числа умерших от онкозаболеваний, то есть порядка 200 человек. Для сравнения: в 2018-м — 3,6%, в 2015-м — 2,8%, в 2014-м — 0,8%.

"С пациентами, отказывающимися от лечения, беседует психотерапевт или психолог. В диспансере успешно работают и очень востребованы два психолога и два психотерапевта. Мы вызываем пациентов повторно через какое-то время, но если есть твердое "нет", это означает отказ. Среди таких людей есть пациенты на разных стадиях рака, те, кто лечится с применением нетрадиционной медицины. Отмечу, что отказники будут всегда, и они есть в любой стране", — сказал Кондратович.

Он высказал мнение, что "отказываться от лечения неразумно, но это выбор пациента". "Мы не вправе его осуждать, потому что больной человек на происходящее смотрит не так, как здоровый. Кто-то отказывается, а кто-то лечится, пока может. Например, здоровому может казаться бессмысленным лишний месяц жизни, а для больного месяц — колоссальный срок. Он верит в эти 30 дней, думая, что вдруг за это время появятся препараты, которые подарят ему еще месяц, а может, год", — сказал врач.

Он также оценил уровень оказания паллиативной помощи в Минске как достойный. "У нас нет отказов в предоставлении услуг хосписа, а ведь 10 лет назад перевести пациента под опеку хосписа было очень трудно. Сейчас при необходимости мы это делаем за сутки-двое. Мы также планируем при Минском онкологическом диспансере создать паллиативное отделение на 30 коек в еще одном корпусе МГКОД, который построит город. Думаю, было бы правильно, чтобы и онкологи оказывали помощь пациентам в терминальной стадии рака. Нам важно создать условия, при которых люди будут уходить в мире и согласии", — сказал Кондратович.

Он подчеркнул, что современная медицина в состоянии купировать боль. "Если человек испытывает боль, значит, его нужно обезболить, не поможет один препарат, поможет другой. В конце концов, пациента можно ввести в состояние медикаментозного сна, и тогда больно точно не будет", — сказал главврач МГКОД.

Вместе с тем, отметил он, необходим строгий контроль наркотических веществ, которые среди прочего применяются при обезболивании онкологических больных. "Опыт моей работы показывает, что раковые больные погибают не от боли. Я мало видел пациентов, которые умирали от болевого синдрома. Боль бывает разной степени. И к необходимости назначать наркотики еще надо подойти. За наркотиками надо строго смотреть, наркотизация — большая проблема. Теперь уже не считается, что сначала надо потерпеть боль, потом начинать ее снимать. Однако вариант, что человека уже посадили на наркотики и он их требует, также не исключается", — сказал Кондратович.