Макей и делегация германско-белорусской парламентской группы бундестага наметили "конкретные шаги" по дальнейшему расширению двусторонних связей во всех областях

Минск, 4 февраля. Состояние и перспективы развития белорусско-германского сотрудничества с акцентом на его парламентское измерение, тематику взаимодействия между Беларусью и ЕС, актуальные вопросы международной повестки дня обсудили на встрече 4 февраля в Минске министр иностранных дел Владимир Макей и делегация германско-белорусской парламентской группы бундестага во главе с ее председателем Марком Хауптманном (фракция правящего партийного блока ХДС/ХСС).

"Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних связей во всех областях и намечены соответствующие конкретные шаги, включая предстоящее начало работы Стратегической консультативной группы Беларусь — Германия, в состав которой войдет и М.Хауптманн", — сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Немецкая делегация прибыла по приглашению постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам. В состав делегации вошли заместители председателя группы от фракций Левой партии, партий "Союз 90/Зеленые" и "Альтернатива для Германии".