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Дата распечатки: 05.02.2020 20:03
 
05.02.2020 19:22 Экономика, Общество

В ближайшее время на рассмотрение Лукашенко будут внесены проекты указов об ипотеке и стройсбережениях

Минск, 5 февраля. В ближайшее время на рассмотрение Александра Лукашенко будут внесены проекты указов об ипотеке и стройсбережениях, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев 5 февраля перед началом заседания коллегии Министерства архитектуры и строительства. 

"Что касается ипотеки, то необходимая проектная документация разработана, в том числе проект указа, в котором прописаны основные вопросы, касающиеся развития ипотечного строительства. Мы его делаем на базе нашего закона об ипотеке, но отрегулировали все проблемные вопросы, которые были выявлены в работе этого документа", — цитирует чиновника пресс-служба правительства.

По его словам, документ согласован со всеми заинтересованными сторонами и проходит необходимые экспертизы.

"Кроме того, в целях активного привлечения населения к строительству жилья мы ведем разработку проектов квартир с малой площадью. Ведь не каждый человек имеет возможность построить квартиру жилой площадью 60-70 кв. м. Мы недавно завершили строительство такого пилотного дома в Брестской области, там однокомнатные квартиры с жилплощадью около 30 кв. м, двухкомнатные — 42 кв. м, трехкомнатные — 53 кв. м. И они пользуются большим спросом", — отметил Кухарев.

Он также сообщил, что в 2020 году планируется завершить разработку строительных норм и правил. "Уже приняты 33 строительные нормы. В первом полугодии планируем завершить работу над нормами. Также мы занимаемся строительными правилами, которые значительно упростят строительство в стране, к тому же они полностью соответствуют европейским нормативным стандартам", — заявил вице-премьер.

Помимо этого отработан вопрос о переходе на электрическое отопление. "У нас завершается строительство АЭС, и мы должны максимально использовать электрическую энергию. Переработаны все проекты новых домов, зданий и сооружений, садов и школ, которые позволят переходить на отопление электроэнергией как на этапе строительства, так и капитального ремонта", — сказал чиновник.

БелаПАН.

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