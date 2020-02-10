В БГУ будут производить лекарство от рака мозга, которое "не имеет мировых аналогов"

Минск, 10 февраля. В Белорусском государственном университете (БГУ) разработан противоопухолевый гидрогелевый препарат "Темодекс", который "не имеет мировых аналогов", сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что унитарное предприятие "Унитехпром БГУ" стало единственной площадкой в мире по производству оригинального противоопухолевого препарата "Темодекс". Регистрационное удостоверение на выпуск лекарственного средства выдано предприятию БГУ Министерством здравоохранения.

"Идея, разработка, технология производства, подтверждение безопасности и эффективности препарата принадлежат ученым НИИ физико-химических проблем БГУ, — говорится в сообщении пресс-службы. — Клинические испытания и исследования также провели сотрудники университета при участии врачей столичной Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова и Белорусского государственного медицинского университета. Таким образом, БГУ стал первым отечественным вузом, где соблюден полный цикл освоения противоракового средства: от идеи до его производства. При этом предприятие выпускает субстанцию и вспомогательные вещества для получения готового лекарства, адресной его доставки к органам-мишеням и пролонгации действия".

"Темодекс" применяется в комплексной хирургии для лечения рака головного мозга разной сложности и представляет собой порошок для приготовления биорассасывающего гидрогеля. Он наносится и оставляется на ложе удаленной опухоли и всех контактирующих с ней тканях. Гель постепенно рассасывается, освобождая молекулы химиопрепарата и поддерживая нужную его концентрацию для уничтожения оставшихся после операции клеток и предотвращения рецидивов.

Американский препарат "Глиадел" схож с белорусским по области применения, но отличается по составу и производится в виде салфеток. Преимуществом отечественного средства является также низкая стоимость — до 450 долларов, отмечается в сообщении. Цена за одну упаковку "Глиадела" "достигает около 18 тысяч долларов". Для граждан Беларуси лечение "Темодексом" бесплатное.

В вузе напомнили, что первым производителем готовой лекарственной формы "Темодекса" в 2016 году было предприятие "Белмедпрепараты". После модернизации производственных участков в БГУ принято решение о выпуске лекарства на предприятии "Унитехпром БГУ".

"Темодекс" включен в клинический протокол Беларуси "Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований". Препарат запатентован в евразийском регионе и России, подана заявка на получение Международного патента PCT, гарантирующего закрепление авторства на изобретение в 56 странах, также "Темодексу" присвоен в Европе статус орфанности (лекарственного средства для лечения редкого заболевания. — БелаПАН.). Планируется, что в профильные медицинские учреждения страны препарат поступит в конце первого квартала.