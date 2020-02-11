Минск, 11 февраля. Сергея Румаса настораживает рост отрицательного сальдо внешней торговли товарами. Свое мнение премьер-министр высказал 11 февраля на заседании Совета министров. Правительство подвело итоги социально-экономического развития за 2019 год и обсудило задачи на ближайшую перспективу, сообщила пресс-служба Совмина.

"В целом вышли на прогноз по сальдо внешней торговли, но настораживает рост отрицательного сальдо внешней торговли товарами. Частично это объясняется ростом закупок по возведению АЭС и сезонным фактором, но в остальном — отсутствием должного внимания к ситуации на внутреннем рынке и слабой работой по импортозамещению", — считает Румас.

Он напомнил о невыполнении показателя по росту экспорта. "Это была амбициозная задача. В 2018 году был обеспечен достаточно высокий экспорт товаров: почти на 34 млрд долларов, или 116% к уровню 2017 года. Это наибольший за период 2015—2019 годов показатель. За три года практически выполнили показатель пятилетия", — заявил глава правительства.

Основные потери пришлись на группу нефтепродуктов. По остальным товарам темпы роста экспорта составили 104,3%.

Также Румас отметил, что существенный вклад в рост экономики в 2019 году внесла отрасль информации и связи. По его словам, такая ситуация характерна не только для Минска, где располагается Парк высоких технологий. "Это объективная реальность: происходят структурные сдвиги как в мировой экономике, так и в нашей. Как показало обсуждение на прошлой неделе в правительстве проектов Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года и концепции программы на следующую пятилетку, основной вызов — недостаточная инновационность и низкая цифровизация экономики", — заявил премьер-министр.

ПВТ стал значимым субъектом экономики, обеспечивающим поступление валюты в страну, однако ИТ-сектор должен больше работать на белорусскую экономику, считает Румас. "Пока же уровень взаимодействия внутри страны по этому направлению трудно назвать достаточным: все новейшие разработки работают на экономику других стран", — сказал руководитель правительства.

По его словам, использование новых технологий можно обеспечить также благодаря привлечению прямых иностранных инвестиций. "Но в 2019 году по объему их привлечения на прогнозные параметры не вышли. Этот показатель не выполнен четырьмя регионами: Брестской, Витебской, Гродненской областями и Минском. Налицо снижение активности на местах в работе с инвесторами. Непродуманные и непоследовательные решения приводят к серьезным последствиям для страны и, что не менее важно, к существенному ухудшению оценки потенциальными инвесторами условий инвестирования в Беларусь", — сказал глава правительства.

Премьер-министр поручил Минэкономики сделать детальный анализ этой деятельности и внести предложения, что можно изменить в работе с инвесторами, чтобы улучшить положение дел.