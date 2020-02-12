Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 8,75%

Минск, 12 февраля. Ставка рефинансирования 19 февраля будет снижена с 9 до 8,75% годовых. Такое решение 12 февраля приняло правление Национального банка Беларуси.

Как сообщает пресс-служба регулятора, 19 февраля также будет снижена ставка по кредиту овернайт с 10 до 9,75% годовых и ставка по депозиту овернайт — с 8 до 7,75%.

Обоснование принятого решения руководство Нацбанка планирует обнародовать во второй половине дня в ходе пресс-брифинга.

Очередное заседание правления Нацбанка, на котором будет рассматриваться вопрос о ставке рефинансирования, запланировано на 13 мая 2020 года.

Предыдущий раз Нацбанк снижал ставку рефинансирования в ноябре с 9,5% до 9% годовых, а ранее — в августе с 10 до 9,5% годовых. До этого в течение года регулятор откладывал снижение ставки рефинансирования, обосновывая такое решение некоторым ускорением инфляционных процессов в стране.

Зарубежные аналитики ранее прогнозировали, что белорусские власти будут продолжать снижать ставку рефинансирования в 2020 году. В частности экономисты "Сбербанка" ранее предполагали, что Национальный банк Беларуси в 2020 году может продолжить практику снижения ставки рефинансирования "в случае отсутствия внешних шоков".

Как отмечал в ноябре председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, комментируя перспективы изменения ставки рефинансирования в 2020 году, динамика будет зависеть от ситуации на потребительском рынке.

"В последующем при принятии решений по денежно-кредитной политике правление Национального банка продолжит учитывать весь комплекс внешних и внутренних условий, в первую очередь фактическую и ожидаемую динамику инфляции в сравнении с целевым ориентиром, а также степенью реализации указанных выше проинфляционных рисков", — сказал Каллаур.

При этом он отметил, что Нацбанк пока не видит серьезных угроз для ценовой и финансовой стабильности в будущем году. Согласно официальному прогнозу регулятора, в 2020 году инфляция не должна превысить 5%.