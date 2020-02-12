Каллаур: В этом году волатильность на валютном рынке будет большей

Минск, 12 февраля. На валютном рынке волатильность в этом году будет большей, чем в прежние годы, заявил председатель правления Национального банка Павел Каллаур 12 февраля на брифинге в Минске.

"Что касается ситуации в ближайшей перспективе, это будет зависеть от того, в какой степени будут реализованы те риски, которые завязаны на эпидемии коронавируса", — отметил он.

Во-первых, по словам главы Нацбанка, этот момент окажет прямое влияние на ситуацию в мировой экономике, а также косвенное влияние на ситуацию в экономике Российской Федерации и в белорусской экономике.

"Кроме того, развитие ситуации на валютном рынке будет зависеть от того, насколько быстро хозяйствующим субъектам удастся договориться по ценам на поставку нефти, поскольку это также оказывает влияние на девальвационные ожидания населения", — пояснил Каллаур.

"Собственно говоря, это правильно, чтобы курс был по-настоящему плавающим, а в перспективе мы вообще должны перейти к режиму свободного плавающего курса, когда даже однодневных определенных сглаживаний курса быть не должно", — подчеркнул он.

"Поэтому ничего страшного нет в том, что волатильность на валютном рынке в текущем году большая, чем в предыдущем. Это осознанные действия, направленные на решение долгосрочных проблем", — заявил Каллаур.

По его словам, текущая ситуация на валютном рынке страны совершенно понятная и прогнозируемая. "Идет сезонный спрос на валюту, который немного скорректирован переговорным процессом с Россией и определенной тактикой поведения нефтеперерабатывающих заводов", — сказал глава Нацбанка.