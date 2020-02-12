Список историко-культурных ценностей Беларуси пополнят практиками соломоплетения, традициями наивного искусства и выпекания хлеба

Минск, 12 февраля. Белорусская республиканская научно-методическая рада по вопросам историко-культурного наследия на заседании 12 февраля приняла решение о придании статуса историко-культурной ценности четырем нематериальным проявлениям творчества, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Соответствующий статус присвоен "художественным практикам соломоплетения, традициям наивного искусства Витебщины, традициям выпекания гречневого хлеба в Малоритском районе Брестской области, а также технологиям и традициям выпекания домашнего хлеба в деревнях Жоровка и Кузьмичи Любанского района Минской области".

На основании решения рады Минкультуры включит эти элементы национальной культуры в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

Месяцем ранее статус историко-культурной ценности приобрели четыре нематериальных проявления творчества: традиция весенних хороводов на Пасху, Проводное воскресенье и во время обряда "Провады зімы" (деревня Пинковичи Пинского района Брестской области); традиция щедрования "Конікі" (Давид-Городок Столинского района Брестской области); традиция приготовления выпечки "Поразаўская банкуха" (поселок Порозово и деревня Коревичи Свислочского района Гродненской области); изготовление ковров в технике аппликации соломкой на ткани (Старые Дороги, поселок Положевичи и деревня Рухово Стародорожского района Минской области).

Всего в государственном списке историко-культурных ценностей насчитывается свыше 5,5 тыс. материальных движимых и недвижимых и нематериальных элементов национального наследия.