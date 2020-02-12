Министр спорта: За выступлениями наших атлетов в Токио будет следить вся страна — люди, которые здесь живут, трудятся, учатся, растят детей

Минск, 12 февраля. "Главный экзамен для всей отрасли будет в Токио, и мы обязаны его сдать успешно", — заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на заседании коллегии министерства 12 февраля, говоря о подготовке к летним Олимпийским играм 2020 года.

"Потому что за выступлениями наших атлетов будет следить вся страна — люди, которые здесь живут, трудятся, учатся, растят детей. И все они надеются и верят, они ждут побед. Мы не имеем права их подвести", — приводит слова чиновника пресс-служба Минспорта.

По его словам, подготовку к Токио ведут 263 белорусских спортсмена в 27 видах спорта. Олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнили 69 спортсменов в 15 видах (56 дисциплин олимпийской программы). Борьба за право поехать в Токио будет продолжаться до конца июня. Реально можно рассчитывать на завоевание 100-110 олимпийских лицензий, отметил Ковальчук.

По итогам 2019 года министр отметил успешное выступление на чемпионатах мира национальных команд по гребле на байдарках и каноэ, прыжках на батуте, тяжелой атлетике, фристайлу. "Вместе с тем большое количество спортсменов национальных команд на основных стартах прошлого года выступило ниже своих возможностей", — заявил глава ведомства.

В частности, не завоевано медалей на чемпионатах мира по лыжному спорту, биатлону, конькобежному спорту, легкой атлетике, плаванию, спортивной гимнастике, велоспорту, фехтованию, академической гребле. По-прежнему нет должного результата от выступлений команд по дзюдо, боксу, видам борьбы, таэквондо, настольному теннису, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, парусному спорту, синхронному плаванию, конному спорту, фигурному катанию.

Из года в год остаются на низком уровне результаты национальных команд по бадминтону, прыжкам в воду, шорт-треку, горнолыжному спорту, водному поло. Страна заждалась громких результатов от команд по игровым видам спорта, сказал Ковальчук.