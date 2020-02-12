Первый вице-премьер Крутой назвал обоснованными жалобы белорусских участников рынка на недобросовестную конкуренцию со стороны российских магазинов

Минск, 12 февраля. Правила конкуренции в торговле должны быть понятны всем участникам рынка и выполняться ими, заявил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой на заседании коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли 12 февраля.

По словам Крутого, которые приводит пресс-служба правительства, у белорусских участников рынка возникают вполне обоснованные жалобы на недобросовестную конкуренцию со стороны некоторых российских магазинов низких цен. Даже в России поведение этих игроков рынка вызывает огромное число жалоб, утверждает чиновник.

"Думаю, в рамках программных документов, которые сейчас пишем (в частности, это среднесрочная программа развития страны до 2025 года, программа конкуренции), мы должны объявить рынку понятные инструменты и механизмы конкуренции в определенных сегментах", — заявил представитель правительства.

"Если мы говорим, что доля иностранных субъектов торговли не должна превышать определенный процент, то каждый в своей нише должен понимать правила игры: как эти магазины открываются, функционируют, кто их проверяет", — отметил он.

Неразбериха связана прежде всего с регулированием, заявил Крутой. "Эта работа в первую очередь МАРТ. У вас есть все площадки, где вы можете с участниками рынка все это обсуждать и вырабатывать соответствующие меры, фиксируя их в программных документах, если надо", — заявил чиновник.

Он обратил внимание на необходимость выработки новых мер защиты внутреннего рынка, напомнив, что эта тема в последнее время довольно часто звучала на совещаниях у Александра Лукашенко. При этом Крутой подчеркнул: не стоит ожидать, что сейчас начнется "какое-то махровое регулирование и будут приниматься непонятные решения". "Президент четко обозначил, что республика является субъектом международного права, участником многих интеграционных объединений, мы должны обязательно соблюдать все международные обязательства", — отметил первый вице-премьер. Регулирование должно быть тонким, но действенным, подчеркнул он.

Крутой обратил внимание на агрессивную риторику отдельных государств в части защиты внутреннего рынка. По его словам, некоторые из них заявляют о проектах решений, которые будут наносить очевидный урон белорусским экспортерам. "Учитывая открытый характер нашей экономики и очень большую долю внешней торговли, конечно, это будет требовать от нас адекватного и оперативного реагирования и принятия зеркальных мер, в том числе в отношении защиты внутреннего рынка", — сказал первый заместитель премьер-министра.