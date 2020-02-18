Представитель Сената США: Важно найти новые сферы в сотрудничестве Беларуси и США

Минск, 18 февраля. Беларуси и США важно найти новые сферы в сотрудничестве, заявил руководитель секретариата комитета по международным отношениям Сената США Кристофер Соча на встрече с председателем постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андреем Савиных 18 февраля в Минске.

На встрече также присутствовала сотрудница секретариата комитета по международным отношениям Ханна Тоберн.

"Надеюсь, наш визит позволит углубить наши отношения на пользу наших стран, — сказал Соча. — Мы здесь от имени руководителя комитета, который хотел, чтобы мы приехали и сами оценили, как мы можем помочь в деле улучшения отношений. Мы смогли зарядиться определенным оптимизмом, узнали об успехах белорусской экономики в сфере информационных технологий и нашем сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с терроризмом".



Соча добавил, что ранее Конгресс США "принял ряд законодательных актов по теме отношений с Беларусью", но не уточнил, какие.

"Одна из целей нашего визита — воочию понаблюдать за прогрессом в Беларуси, разобраться, нужны ли обновления в данных законодательных актах. Конгресс очень пристально следит за тем прогрессом, который здесь происходит, чтобы те законы, которые Конгресс принимает, исполнялись, а условия, которые в них излагаются, были исполнены", — сказал Соча.



Он сообщил, что накануне встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и обсудил с ним, как улучшить обмен информацией между белорусскими властями и Конгрессом США.

Говоря о дальнейшем взаимодействии Конгресса и Национального собрания Беларуси, Соча отметил, что в этом году в США проходят выборы, поэтому конгрессмены больше заняты ими. "После выборов откроется больше возможностей для сотрудничества. Для нас было бы полезно, если бы вы поделились вашим видением реформ, над которыми вы уже работаете или планируете работать, что позволило бы нам двигаться вперед", — сказал он.



После окончания встречи на просьбу БелаПАН уточнить, о каких законодательных актах Соча говорил, собеседник пояснил, что речь идет об Акте о демократии в Беларуси, который впервые был принят Конгрессом в 2004 году. "Он все еще действует и будет оставаться законом, пока ситуация в Беларуси не изменится", — заявил Соча. В законе указаны конкретные условия, которые должны быть выполнены, чтобы Акт о демократии в Беларуси перестал действовать, добавил он.