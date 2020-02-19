По итогам переговоров президентов Беларуси и Египта подписан пакет документов

Минск, 19 февраля. Александр Лукашенко 19 февраля провел в Каире переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Сначала встреча прошла в формате один на один, затем к главам государств присоединились члены делегаций, отмечается в релизе.

По итогам переговоров стороны подписали пакет документов. Среди них межправительственная исполнительная программа о сотрудничестве в сфере высшего образования, соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета, документ разработан с целью формирования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Он определяет основные принципы и формы взаимной помощи, порядок взаимодействия при представлении информации, необходимой для обнаружения, пресечения и расследования правонарушений и преступлений. "Реализация данного соглашения будет способствовать не только повышению унификации и гармонизации таможенных процедур, но и окажет положительное влияние на выполнение стоящих перед таможенными органами двух государств задач", — отметили в ГТК.

По информации пресс-службы Лукашенко, между министерствами иностранных дел был заключен меморандум о взаимодействии. Он предполагает создание совместной комиссии высокого уровня по вопросам двустороннего сотрудничества и политического диалога между Беларусью и Египтом на уровне министров иностранных дел. Еще один меморандум о взаимодействии подписан между Национальным банком Беларуси и Центральным банком Египта.

Двухдневный официальный визит Лукашенко в Египет начался 19 февраля. Помимо переговоров с Абдель Фаттахом аль-Сиси в плане визита ряд других встреч, а также посещение новой административной столицы Египта, которая строится в 45 километрах к востоку от Каира. Во время визита Лукашенко в Каире пройдет заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества.