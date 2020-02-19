Лукашенко назвал Египет "самым близким и добрым государством"

Минск, 19 февраля. Александр Лукашенко приветствует инициативу Египта открыть свое посольство в Минске.

"Мы окажем для этого всяческую поддержу как самому близкому и доброму государству, с которым мы сотрудничаем", — заявил белорусский руководитель после переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси 19 февраля в Каире.

Лукашенко также отметил, что Беларусь и Египет решили делать ставку на совместные предприятия. "У нас большие перспективы. За последнее время мы значительно продвинулись в нашем сотрудничестве. Этому способствует постоянный диалог между Минском и Каиром. У нас нет закрытых тем, все вопросы с президентом обсуждаем обстоятельно и откровенно", — сказал Лукашенко.

По его словам, хорошие совместные наработки есть в промышленной, военно-технической, сельскохозяйственной, научной, гуманитарной областях. Организована сборка техники Минского автомобильного и Минского тракторного заводов. "В ближайшей перспективе" начнется выпуск продукции "Бобруйскагромаша", "Амкодора", двигателей Минского моторного завода.

"Развитие промышленной кооперации полностью отвечает интересам двух государств и позволяет обеспечить выход на рынки соседних африканских стран, что для нас весьма важно. Дай бог освоить стомиллионный рынок Египта. Из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку и рассматриваем варианты дальнейшего совместного продвижения по континенту", — отметил Лукашенко.

Он считает перспективным также сотрудничество "в сфере безопасности и информационных технологий, включая современные системы обеспечения общественной безопасности". Беларусь готова поставлять в Египет новейшее медицинское оборудование и продовольствие.

Кроме того, белорусская сторона заинтересована принять участие в создании особой экономической зоны Суэцкого канала.

Абдель Фаттах аль-Сиси отметил, что Египет намерен совместно с Беларусью выходить с общей продукцией на евразийский и африканский рынки. "Месторасположение Египта и Беларуси на международной карте позволит открыть новые рынки перед египетской и белорусской продукцией как в странах Евразийского экономического союза, так и в арабском мире и африканских странах", — сказал президент Египта.

Он рассчитывает, что этому будет способствовать создание зоны свободной торговли в Африке и подписание в будущем соглашения между Египтом и ЕАЭС.