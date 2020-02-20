Стали известны первые данные переписи населения 2019 года

Минск, 20 февраля. В Беларуси проживает 9.413.446 человек, сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева на пресс-конференции о первых итогах переписи населения, проведенной осенью 2019 года.

В переписи приняло участие 95% населения. 22% респондентов сделали это через интернет, 28% — на мобильных и стационарных участках, 48% — в ходе обходов по домам, 2% от переписи отказались.

По состоянию на 4 октября 2019 года в Минске проживает 2.018.281 человек, в Минской области — 1.471.240, в Брестской — 1.348.115, Витебской — 1.135.731, Гомельской — 1.388.512, Гродненской — 1.026.816, Могилевской — 1.024.751.

Из них мужчин — 4.351.473 от общей численности (46,2%), женщин — 5.061.973 (53,8%).

По данным же текущего учета, на 1 октября 2019 года численность населения в стране составляла 9.454.790. Медведева пояснила, что данные текущего учета формируются на основе сведений последней переписи населения (до 4 октября 2019 года — на основе данных переписи 2009-го) с ежегодной и ежеквартальной корректировкой расчетов с помощью актов гражданского состояния из загсов.



По словам главы Белстата, "численность населения по сравнению с текущим учетом уменьшилась на 41 тысячу человек, или на 0,4%". "Основная причина — внешняя эмиграция, — пояснила она. — В принципе это касается тех людей, которые работают более года за границей. Соответственно, они уезжают с семьями — мужьями, женами, детьми, которые остаются в текущем учете. Но реально эти люди сегодня уже оказались проживающими за границей".

По мнению Медведевой, численность населения по итогам переписи в сравнении с текущим учетом "практически не изменилась". "Если вы поднимите переписи предыдущих лет и посмотрите, то там были гораздо более значительные расхождения в цифрах", — подчеркнула она.

"Если посмотреть на распределение численности населения по регионам, то мы видим, что Минск уверенно преодолел двухмилионный рубеж. При этом Минская область также приросла по численности населения. При подведении итогов переписи населения мы обратили внимание, что основной эффект по сравнению с текущим учетом пришелся на межреспубликанскую миграцию. То есть пять регионов у нас уменьшились по численности населения, а Минск и Минская область — увеличились. Фактически население переезжает туда, где выше доходы, благоприятнее условия проживания", — добавила Медведева.

Председатель Белстата отметила, что данные о численности населения Беларуси — окончательные. К 1 сентября будут обработаны и получены результаты по социально-демографическим характеристикам населения. Обработка данных продолжится до июля 2021 года.