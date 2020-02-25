Назначены новые первые заместители глав МВД и КГБ (дополнено)

Минск, 25 февраля. Александр Лукашенко 25 февраля назначил новых первых заместителей глав МВД и КГБ.

Первым заместителем министра внутренних дел Беларуси назначен бывший начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД полковник Геннадий Казакевич. Должность руководителя наркоконтроля МВД он занимал с апреля 2017 года.

Первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности назначен генерал-майор Сергей Теребов. С мая 2014 года он руководил управлением КГБ по Гомельской области.

Новым начальником управления КГБ по Гомельской области назначен полковник Александр Мельников.

Игорь Сергеенко, который ранее работал первым заместителем председателя КГБ, в декабре 2019 года был назначен главой Администрации президента.



"Александр Лукашенко не ограничился формальной процедурой назначения, а подробно расспросил руководителей госсекретариата Совета безопасности, МВД, КГБ, самих назначаемых о ситуации в курируемых сферах, степени компетенции, предыдущем опыте. Главное, чего всегда требует глава государства, — это подбор руководящих кадров на альтернативной основе", — говорится в сообщении пресс-службы президента.



Госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков и председатель КГБ Валерий Вакульчик заверили Лукашенко в том, что представленные к назначению кандидатуры "проверены, препятствующих назначению обстоятельств нет". "В соответствии с вашими требованиями мы исходили из того, что должны быть решительные руководители, способные возглавить работу на своем участке и обеспечить выполнение задач", — заявил Вакульчик.