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Дата распечатки: 27.02.2020 12:44
 
27.02.2020 12:07 Политика, Общество

Полоцкий активист Алесь Круткин, отбывший 30 суток ареста, осужден еще на 15 суток

Минск, 27 февраля. Общественный активист из Полоцка Алесь Круткин, отбывший месяц ареста за участие в акциях против интеграции Беларуси с Россией и расклеивание антиправительственных листовок, осужден еще на 15 суток.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, 26 февраля Круткин должен был выйти на свободу после 30-суточного ареста, но сегодня позвонил матери и попросил связаться с адвокатом, так как в его отношении составлен еще один административный протокол за участие в "каких-то январских событиях".

Активисты кампании "Европейская Беларусь", не дождавшиеся освобождения своего товарища, обеспокоены состоянием его здоровья, так как после последнего 15-суточного приговора Круткин объявил голодовку прямо в зале суда. Держал ли он голодовку во время отбывания наказания в витебском изоляторе временного содержания, правозащитникам неизвестно.

Первый раз Круткин был осужден на 15 суток ареста за участие в акции против "углубленной интеграции" с Россией, которая прошла в Минске 20 декабря, второй раз — за расклейку листовок с лозунгом "Калгаснай дыктатуры — баста!".

БелаПАН.

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