Лукашенко: Мы привержены реальной интеграции без понуждения

Минск, 27 февраля. Беларусь привержена реальной интеграции без понуждения, заявил Александр Лукашенко 27 февраля в Минске на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе — "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.



Он напомнил, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным Беларусь инициировала "реальную интеграцию наших государств — России и Беларуси: экономик, жизни людей и так далее, сохраняя суверенитет и независимость". "Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", — подчеркнул Лукашенко. Беларусь, добавил он, "выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир".

Затрагивая тему белорусско-российских отношений, глава государства высказал мнение, что "Россия в роли ведущей страны должна генерировать идеи и воплощать их в жизнь, идти в авангарде". "Это не только с нами. Просто то, что происходит с Беларусью, — это более очевидно, это в СМИ, это очень болезненно, может быть, для отдельных в России. Хотя я сомневаюсь, что там болезненно. Идет болтовня и различного рода накаты и пропаганда. Вы, наверное, читаете все эти СМИ. Я уже напоминал, что взяли за две недели (публикации. — прим.) и президенту России передали все, что пишут о Беларуси, белорусском президенте и так далее. Но ладно, это их дело", — сказал Лукашенко.

Он считает, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) "не хватает декларируемых свобод". "Тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет. Или они есть, можно сказать мягко, не в полном объеме. Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему — пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств. Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так: пусть, и дальше будем телепаться. Должны быть реализованы хотя бы эти классические единые принципы. Этого пока нет", — заявил Лукашенко.



Он отметил, что в ЕАЭС сейчас есть 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров. "Их же давно надо было снять. В противном случае какой интерес в этом союзе? Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?" — поинтересовался Лукашенко. Союз, напомнил он, строится для того, чтобы создать равные условия для компаний, предприятий и людей. "Но с тех пор, как начали строительство союза, мы все больше и больше отходим от этих равных условий. Более того, начинаются непонятные требования и принуждения, монополизм", — сказал Лукашенко.



"Нет у нас единой промышленной, аграрной политики, абсолютно нет. Вместо того чтобы договориться и работать и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз, мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя. Кто же будет хотеть в такой союз вступать, если мы сами не можем в этом разобраться — три государства, которые создали этот союз, и присоединившиеся Кыргызстан и Армения", — отметил Лукашенко.



По его словам, "ничего в этом плане не надо скрывать". "Мы должны в свое председательство честно и однозначно вносить предложения. У каждого же право вето. Согласится то или иное государство или нет, это его право. Но мы должны на фундаментальных принципах наконец-то начать строительство этого союза, если хотим его построить. Если нет, не надо пудрить друг другу мозги, — каждый будет искать свое направление развития и думать, где ему быть", — заявил Лукашенко.



Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года должны стать серьезным документом без всяких оговорок, добавил официальный лидер. "Мы планируем подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года, — сказал Лукашенко. — Конечно, мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии. Без всяких там оговорок и так далее. Если мы хотим построить наш союз на реальных принципах интеграции (а мы их должны в этой стратегии еще раз напомнить, если кто-то забыл), мы должны предложить реальную программу этой интеграции".



Лукашенко считает, что работу по созданию общих рынков в ЕАЭС нужно проводить, не дожидаясь условленного 2025 года: "Надо предусмотреть, чтобы не получилось так: в декабре 2024 года соберемся, и, как обычно, о чем-то не договорились, кто-то не готов работать по единым принципам рынка нефти, газа, аграрной, алкогольной продукции. И мы начинаем потом изъятия выдумывать какие-то или оставлять ограничения и так далее. Поэтому надо до 2025 года идти поэтапно".



При этом белорусский руководитель высказал мнение, что стержнем ЕАЭС являются отношения Беларуси и России. "Это показатель, маяк. Мы тут должны были демонстрировать. И притом, мы же не просим чего-то у своего главного союзника, как и других. Мы сами способны заработать и больше отдать, как это было в советские времена. Беларусь больше всегда отдавала в союзный бюджет, чем оттуда получала. И мы готовы сегодня в этом направлении работать, но должно быть это принципиально, честно и порядочно", — подчеркнул Лукашенко.