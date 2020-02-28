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Дата распечатки: 28.02.2020 10:14
 
28.02.2020 08:52 Общество, Политика

Лукашенко сегодня примет участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси

Минск, 28 февраля. Александр Лукашенко 28 февраля примет участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.

Всего съезд в Республиканском дворце культуры профсоюзов соберет более 500 делегатов, которые представляют все регионы страны, а также различные сферы деятельности. В числе приглашенных высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, СМИ, зарубежные гости.

"Ожидается, что глава государства выступит на съезде с речью, в которой выскажется о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси, обозначит свою позицию по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам", — говорится в сообщении.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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