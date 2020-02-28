БНТУ переводят на индивидуальную программу обучения в связи с выявлением у студента коронавируса (дополнено)

Минск, 28 февраля. Белорусский национальный технический университет (БНТУ) переводится на индивидуальную программу обучения в связи с выявлением коронавируса COVID-19 у студента, прибывшего из Ирана. Об этом сообщил журналистам 28 февраля министр здравоохранения Владимир Караник.

"Сейчас совместно с Минобразования мы организовываем для студентов БНТУ индивидуальную программу обучения для того, чтобы максимально разобщить потоки движения пациентов и исключить их пересечение", — сказал он.

По словам министра, студент БНТУ из Ирана находится в Минской городской инфекционной больнице. Он прибыл в Беларусь 22 февраля авиарейсом из Баку. "Мы связались с азербайджанскими коллегами и выяснили, что студент 20 февраля на маршрутном такси приехал в Баку, а 22 числа прилетел в Беларусь. Учитывая, что 22 февраля Иран еще не относился к странам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, молодой человек прошел стандартный контроль, но с применением тепловизора. Признаков заболевания у него на тот момент не было", — сказал глава Минздрава.

Студента вызвали на индивидуальное обследование в 33-ю городскую студенческую поликлинику. На момент осмотра никаких жалоб у него не было, однако медработников смутила температура 37,3°C и покраснение в горле. Парня доставили в больницу, взяли пробы.

"Подтверждено наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важный штамм. Мы перепроверяем данные разными тестами, чтобы убедиться, что имеем дело именно с COVID-19. У данного студента не было кашля — основного источника заражения других. Это внушает оптимизм", — сказал Караник.

Он пояснил, что COVID-19 из всей группы коронавирусов — наименее смертоносный. "Он просто более эпидемиологически активный, легче распространяется", — добавил он.

О ситуации Минздрав сразу же информировал общественность и Всемирную организацию здравоохранения. Совместно проживающие со студентом в квартире граждане госпитализированы для наблюдения. "Их состояние абсолютно удовлетворительное. Температура 37,4 C и выше не поднимается. Кроме того, проводятся противоэпидемиологические мероприятия со студентами, с которыми учился иранец. Они также переведены под медицинское наблюдение", — сказал министр.

Кроме того, под наблюдением находятся врач, который обследовал студента, и бригада скорой медицинской помощи, доставившая его в больницу.

Караник подчеркнул, что работа по профилактике завоза и распространения в Беларуси коронавируса проводится постоянно в режиме 24/7. Минздрав постоянно следит за обновлением перечня стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. "До 19 февраля в Иране не было ни одного случая коронавируса, а 26 числа фиксировался резкий рост числа заболевших. Поэтому было принято решение отнести Иран к странам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Всех граждан Ирана, которые въехали в Беларусь после 20 февраля, вызывали на обследование".

"Мы продолжим работу строго в открытом режиме. Ни желания, ни возможностей скрывать ситуацию у нас нет", — заявил Караник.

Кроме того глава Минздрава сообщил, что под наблюдением медиков в Бресте находится белоруска, которая учится в Милане (Италия). "В связи с закрытием миланского университета (на карантин) девушка вместе с родителями ехала домой. По пути она получила информацию, что у ее соседки по комнате были выявлены признаки коронавируса. В Варшаве родители студентки связались с представителями Министерства здравоохранения Беларуси. Им порекомендовали не пользоваться общественным транспортом. Мы связались с белорусским посольством в Варшаве, они обеспечили доставку девушки и ее родителей на своей машине до белорусской границы. Там ее встречала скорая помощь из Бреста. Сейчас все трое находятся в Брестской инфекционной больнице. Признаков заболевания ни у кого из них нет", — рассказал Караник.