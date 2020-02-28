Глава Минздрава: Поводов для паники нет

Минск, 28 февраля. Ситуация с коронавирусом в Беларуси контролируемая, для паники нет поводов, заявил министр здравоохранения Владимир Караник на пресс-конференции в Минске 28 февраля.

"Нам всем нужно успокоиться. Если какие-то проблемы с завозом коронавируса возникнут, мы сегодня более готовы, чем даже неделей раньше", — заверил он.

"За сегодня в Минске выкуплено около 70 тыс. масок, — отметил чиновник. — Их постоянно подвозят. Когда говорят, что их в аптеках нет, надо понимать, что есть государственные и коммерческие аптеки. Многие частные аптеки их просто не закупают, потому что продавать их невыгодно. Мы же заготовили от 1 до 1,5 млн масок для реализации в регионах".

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыра Бердыклычева, медицинские маски здоровым людям не нужны, они необходимы только медикам, которые контактируют с людьми.

На утро 28 февраля 52 страны заявили о наличии у себя случаев заражения коронавирусом. Сложные случаи составляют 14%, тяжёлые — 5%, уровень смертности — 2—4%, сообщил представитель ВОЗ.

Караник также сообщил, что лечение иранскому студенту, находящемуся в минской инфекционной больнице, не требуется, "у пациента нет никаких симптомов".

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов дополнил, что иранский студент находится в удовлетворительном состоянии. "Днем мы его осматривали. Пациент без температуры, признаков интоксикации у него нет", — заявил Карпов.

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