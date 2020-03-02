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Дата распечатки: 02.03.2020 19:03
 
02.03.2020 17:25 Общество

Минздрав: Подтверждено три случая заболевания коронавирусом (дополняется)

Минск, 2 марта. В Беларуси подтверждено три случая заболевания коронавирусом, сообщила заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Наталья Жукова на пресс-конференции в Минске 2 марта.

По ее словам, проведенные тесты имеют "высокую степень достоверности", медики уверены в результатах работы белорусских лабораторий. Тем не менее тесты будут перепроверяться в лаборатории Всемирной организации здравоохранения.

Начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан подчеркнула, что эти три случая выявлены "в результате принятия превентивных мер". Два пациента находятся в Минске, еще один (женщина) — в Витебске. На просьбу рассказать об этих людях Богдан заявила, что врачи не могут без согласия пациентов разглашать такие сведения.

По информации ведомства, сейчас под наблюдением в учреждениях здравоохранения страны находится 271 человек, выписано 247 человек.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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