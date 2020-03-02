Минск, 2 марта. "Вопросы работы в Беларуси" в области достижения Целей устойчивого развития рассмотрены 2 марта на заседании круглого стола в Министерстве иностранных дел, сообщила пресс-служба МИД.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, назначенный 13 февраля национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, и бывший вице-спикер верхней палаты парламента Марианна Щеткина, ранее занимавшая эту должность. В круглом столе участвовали постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, руководители представительств Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси.

Министр иностранных дел Владимир Макей "подчеркнул важность сохранения преемственности в работе по достижению Целей устойчивого развития на национальном уровне". По его мнению, опыт деятельности на этом направлении "подтвердил верность решения о возложении функций национального координатора на парламентария высокого уровня, что позволило расширить круг участников взаимодействия в сфере устойчивого развития".

"За обеспечение системной работы в сфере устойчивого развития, вклад в международное сотрудничество и укрепление позитивного имиджа Беларуси на международной арене" Макей вручил Щеткиной нагрудный знак отличия органов дипломатической службы "Партнерство".

В ходе дискуссии "были затронуты перспективы совместной деятельности национальных и зарубежных партнеров в контексте выполнения повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". Обсуждены вопросы "координации национальных усилий, международного сотрудничества, разработки совместных с ООН программных документов по тематике устойчивого развития".