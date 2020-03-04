Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/03/04/ru_1034759/
Дата распечатки: 04.03.2020 12:24
 
04.03.2020 11:27 Экономика, Безопасность

Румас надеется на "всяческую дальнейшую поддержку" со стороны МАГАТЭ

Минск, 4 марта. Беларусь твердо намерена создать безопасную, экономически эффективную и экологичную атомную отрасль, заявил премьер-министр Сергей Румас 4 марта на встрече с заместителем генерального директора, руководителем департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаилом Чудаковым.

"Абсолютный приоритет в реализации проекта по строительству Белорусской АЭС остается в вопросах обеспечения безопасности будущей станции. Все этапы, связанные с вводом ее в эксплуатацию, тщательно и последовательно выполняются. Причем Беларусь этот проект реализует совершенно открыто, во взаимодействии не только с Российской Федерацией, но и с многими международными партнерами", — приводит слова Румаса пресс-служба правительства.

"Принципиальным для нас моментом является неукоснительное соблюдение всех международных обязательств в ядерной сфере и следование всем стандартам и рекомендациям МАГАТЭ. Итоги оценочных миссий МАГАТЭ являются для нас важным ориентиром в работе", — отметил глава правительства.

Румас заявил, что белорусская сторона надеется на "всяческую дальнейшую поддержку со стороны агентства". "Беларусь активно пользуется всем спектром предоставляемых МАГАТЭ инструментов и услуг и намерена в дальнейшем продолжать эту практику", — сказал он.

Премьер-министр "заверил, что Беларусь намерена не только учитывать опыт МАГАТЭ и его стран-участниц, но и в полной мере опираться на него в своей деятельности", отмечается в релизе.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 04 Март 2020, 12:24
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск