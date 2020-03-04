С начала вспышки COVID-19 в Беларуси под контролем находятся 14,5 тысячи человек (дополнено)

Минск, 4 марта. С начала вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси под медицинским контролем находятся 14,5 тысячи человек. Это те, кто недавно прибыл из эпидемически неблагополучных по коронавирусу стран или контактировал с ними, сообщила главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова 4 марта на брифинге, который организован для представителей зарубежных дипмиссий, аккредитованных в Минске.

По словам Жуковой, в двух контактных центрах — санатории "Бригантина" и реабилитационном центре "Загорье" — двухнедельный карантин прошли уже около 300 студентов из Китая, Италии и Ирана.



Сегодня в Беларуси подтверждено шесть случаев COVID-19. "Все инфицированные находятся в удовлетворительном состоянии, течение заболевания у них практически бессимптомно. Эти случаи еще раз подтверждают, что действия Минздрава имеют позитивный характер, поскольку все инфицированные были обследованы и изолированы еще до проявления заболевания", — заявила главный санитарный врач.



Принятые меры позволяют минимизировать распространение инфекции, подчеркнула Жукова.



"Семья, с которой контактировал студент, была госпитализирована сразу после получения у него положительного анализа. Таким образом, эти три человека не смогли распространить инфекцию по месту работы и месту жительства. У одного из троих диагноз подтвердился в следующие после госпитализации сутки, а еще у двоих — в последующие дни. Вторая группа зараженных находится в больнице в Витебске. Это женщина, прибывшая из Милана, и ее контакт", — добавила замминистра.



При этом она заявила, что в стране нет оснований для введения ограничительных мер в виде закрытия границ и отмены массовых мероприятий. "Возможно, будем рассматривать в индивидуальном порядке ограничения каких-то выставочных мероприятий", — сказала она.



Школы и вузы Беларуси, кроме Белорусского национального технического университета, работают в обычном порядке, продолжила Жукова. Практически 85% студентов, которые находятся под наблюдением в госпитале в Боровлянах, уже обследованы. "Все в целом здоровы, а если нет, то это связано с сезонным подъемом респираторных заболеваний", — подытожила главный санитарный врач.



Замглавы Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас сообщил, что в МИД создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса с ним во главе. Также создана координационная группа, которая в круглосуточном режиме поддерживает связь с дипломатическими миссиями стран, находящимися в Беларуси. По словам Дапкюнаса, это сделано для оказания необходимой информационной и дипломатической поддержки посольствам.



О первом случае выявления коронавируса COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Инфекцию обнаружили у иранского студента, который учится в БНТУ. Было принято решение с 28 февраля по 15 марта перевести студентов университета на индивидуальное обучение. Ближайшее окружение иранца, а также его одногруппников, имеющих признаки респираторной инфекции, госпитализировали и взяли у них анализы.